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Страны Бухарестской девятки НАТО готовят помощь Украине

03 февраля 2022, 14:23

Страны Бухарестской девятки НАТО готовят помощь Украине

Некоторые страны, входящие в Бухарестскую девятку НАТО, заявили, что в ответ на запрос Украины готовят ряд решений, которые могут сделать сильнее оборонные способности, экономическую стабильность и киберзащиту Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба участвовал в министерской встрече Бухарестской девятки, которая представляет собой международную инициативу 9 стран-членов НАТО в Центральной Европе. Речь идет о Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии.

Это было первое участие главы украинского МИД в мероприятиях такого формата взаимодействия государств-членов восточного фланга НАТО.
В ходе встречи Украина и партнеры скоординировали шаги, направленные на реализацию комплексного пакета сдерживания РФ от очередной волны агрессии.

«Несколько членов Бухарестской девятки НАТО проинформировали, что по запросу нашего государства готовят решения, которые помогут усилить оборонные способности, киберзащиту и экономическую стабильность Украины», — отмечается в сообщении.

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил подробности о новом малом альянсе Украина-Польша-Великобритания. Инициатива его создания принадлежит Украине, заявил он.

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