Гранатометчик «ЛНР» предстанет перед судом на Луганщине

В Луганской области задержан житель Лисичанска, который участвовал в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По данным следствия, в 2015 году мужчина добровольно присоединился к боевикам и прошел боевую подготовку под руководством военных инструкторов из РФ на полигоне вблизи оккупированного Лутугино. Там ему выдали оружие и военную форму российского образца. В должности гранатометчика боевик участвовал в обстрелах позиций украинских военных вблизи Станицы Луганской.



«Впоследствии злоумышленник скрылся из рядов боевиков из-за конфликта с предводителями, которые издевались над своими подчиненными и "выбивали" из них деньги, и долго скрывался от правосудия», — говорится в сообщении.



Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется информация о его причастности к совершению других тяжких преступлений.