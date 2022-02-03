На Луганщине двух военных подозревают в краже топлива из воинской части

Пожар в воинской части в Рубежном Луганской области. Фото: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил

Двум военнослужащим ВСУ и двум гражданским лицам сообщено подозрение по факту кражи военного имущества в городе Рубежное Луганской области, сообщает специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Как выяснило следствие, в апреле 2021 года на территории одной из воинских частей в городе Рубежное военнослужащие с гражданскими лицами похитили служебное топливо на сумму более 78 000 гривен. Во время кражи на территории части загорелись бензовозы. Трое военнослужащих получили ожоги разной степени тяжести.

В настоящий момент продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.