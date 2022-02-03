Переживший в плену пытки врач нуждается в срочном лечении – Денисова

Врач-невропатолог Юрий Шаповалов, которого боевики пятый год удерживают в плену, имеет серьезное заболевание печени и в течение всего срока незаконного удержания не получает квалифицированной медицинской помощи. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Члены группировки «ДНР» задержали Шаповалова 11 января 2018 года в оккупированном Донецке, когда он возвращался с работы домой. Вооруженные люди в масках напали на него и бросили его на землю в тот момент, когда он говорил по телефону с матерью.



По данным Денисовой, его привезли в тайную тюрьму «Изоляцию», где пытали электрическим током, сломали несколько ребер, выбивая признание в «сотрудничестве с украинскими спецслужбами». В течение четырех месяцев родным не сообщали местоположения Юрия, а в апреле 2020 же года «суд ДНР» приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы. Сейчас он удерживается в Макеевской исправительной колонии № 32.



«У Юрия Шаповалова новообразование в печени, которое требует постоянного квалифицированного медицинского осмотра, контроля и лечения, которые уже пятый год в плену не проводятся. Проблемы с печенью также подразумевают соответствующее диетическое питание, которое в условиях заключения невозможно обеспечить. Медикаменты, переданные родными, Юрий не получает», —сообщила омбудсвумен.



Она также призвала руководство Международного комитета Красного Креста срочно посетить Шаповалова, а также обратилась к координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотте Реландер с просьбой лично вмешаться для задания вопроса об освобождении Юрия.