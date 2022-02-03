Рост товарооборота до $10 млрд: Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле

Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле. Документ завизировали сегодня в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Муш.



«Историческое событие произошло сегодня в Киеве в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана», — написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.



Он отметил, что зона свободной торговли между Украиной и Турцией открывает ряд возможностей, а именно:

приблизительно $370 млн ежегодно будут экономить украинские экспортеры на таможенных платежах;

+2,2% ежегодно к ВВП Украины;

+2,6% к доходам домохозяйств.

«С $7,5 млрд до $10 млрд за 5 лет ожидается рост товарооборота между нашими государствами», — добавил глава Кабмина.