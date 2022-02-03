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РФ усиливает войска, Киев получил боеприпасы от США. Главное

03 февраля 2022, 21:37

РФ усиливает войска, Киев получил боеприпасы от США. Главное

Мы продолжаем сообщать об актуальных новостях Донбасса.
Эскалации ситуации вокруг границ Украины


● На свежих спутниковых снимках Maxar Technologies российских войск в Беларуси, оккупированном Крыму и Западном военном округе, граничащем с Украиной, зафиксировано увеличение количества военной техники и военных палаток. Практически на всех полигонах были замечены палатки для военнослужащих и наблюдалась местная военная подготовка, включая артиллерийскую стрельбу и маневры.

● Безопасность и достижение мира в Украине стали основными темами встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Зеленский поблагодарил Эрдогана за последовательную поддержку украинского суверенитета, а также за инициативу стать посредником между Киевом и Москвой на пути к завершению войны.

● Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в связи с наращиванием Россией военного присутствия на границах Украины. Оба лидера подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также рассмотрели дипломатические пути быстрого реагирования и экономических ударов по РФ в случае ее дальнейшего вторжения в Украину.

● В Украину прибыл очередной, седьмой самолет с военной помощью от США, который доставил украинской армии 85 тонн боеприпасов для гранатометов.

● Силы территориальной обороны могут применять стрелковое и иные виды оружия. О предоставлении доступа к нему в ходе брифинга рассказал министр обороны Алексей Резников.

● Украина не планирует наступлений на Донбасс и Крым, заявил Алексей Резников. По его словам, власть пытается решить ситуацию политико-дипломатическим путем.

● В Пентагоне подтвердили, что опубликованный 2 февраля в испанской газете El Pais текст действительно является письменным ответом США России на ее предложения по гарантиям безопасности. В Кремле публикацию комментировать не стали.

Что еще произошло

● Врач-невропатолог Юрий Шаповалов, которого боевики пятый год удерживают в плену, имеет серьезное заболевание печени и в течение всего срока незаконного удержания не получает квалифицированной медицинской помощи. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

● В 2022 году число мест на подготовительных курсах для поступления в украинские вузы молодежи из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма будет в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

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