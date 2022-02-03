В Раде объяснили, коснутся ли жителей ОРДЛО изменения в перечне населенных пунктов

Изменения в перечне населенных пунктов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, принятые правительством, не коснутся рядовых жителей временно оккупированных территорий и населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.



Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Дмитрий Лубинец в эфире телеканала «Дом».



По его словам, цель изменений — актуализировать вопросы принадлежности временно оккупированных территорий к составу Украины, поскольку изменения в действующем законодательстве касаются всех областей.



«Простым языком — абсолютно ничего не изменилось для людей, проживающих на временно оккупированных территориях. Фактически Кабмин привел в соответствие с действующим украинским законодательством нормы по укрупнению районов и формированию объединенных территориальных громад. Вот и все. Юридически — это просто изменение названия и приведение в соответствие проголосованных парламентом законов. Никаких новых изменений люди не почувствуют — ни на оккупированных территориях, ни на территориях, граничащих с линией соприкосновения», — уточнил он.



Лубинец отметил, что таким образом Украина прежде всего демонстрирует, что «политически — это наша территория».



«Если Верховная Рада проголосовала об укрупнении районов на территории всей Украины, абсолютно логично, что этот юридический процесс должен быть внедрен и на временно оккупированных территориях. Поэтому это политический шаг», — сказал глава комитета.



По его словам, реакцию Кремля на такой шаг Украины прогнозировать сложно, однако Украина должна соблюдать прежде всего собственное законодательство и интересы своих граждан.



«Думаю, Россия не будет выступать против. Хотя все, что делает Украина, — Россия, если хочет, будет рассказывать, что это "притеснения" граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, будут делать им дополнительные проблемы. Я хотел бы обратиться к гражданам Украины, которые там проживают, и сказать: успокойтесь, ничего не меняется. Вы как проживали, так и будете проживать. Не надо куда-то бежать, менять какие-то бумаги. Все нормально, мы делаем свое дело», — резюмировал Лубинец.

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