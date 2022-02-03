Зеленский обсудил с Макроном активизацию Нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обсудил дальнейшие совместные действия по поддержке Украины. Об этом глава государства сообщил в своем Тwitter.



«Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в пределах Нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия», — написал Зеленский.

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