Германия окажет помощь в строительстве многоквартирных домов для переселенцев

Правительство Германии окажет помощь в строительстве жилья для переселенцев вместо модульных городков. Об этом сообщила вице-премьер министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в своем телеграм-канале.



Она сообщила, что провела встречу с государственным секретарем Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Нильсом Аненном.



Верещук отметила, что в Украине есть семь модульных городков в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, где проживают переселенцы с временно оккупированных территорий.



«С представителем правительства Германии обсудили помощь немцев в строительстве на месте модульных городков многоквартирных домов для размещения переселенцев», — написала вице-премьер.

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