Штаб ООС: Сутки на Донбассе сохраняется «тишина»

За минувшие сутки, 3 февраля, нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.
Об этом сообщает пресс -служба штаба операции Объединенных сил.
Группировки «Л-ДНР» также не зафиксировали обстрелов.
В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 4 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.
Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.
26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.