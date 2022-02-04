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Штаб ООС: Сутки на Донбассе сохраняется «тишина»

04 февраля 2022, 08:01

Штаб ООС: Сутки на Донбассе сохраняется «тишина»

За минувшие сутки, 3 февраля, нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс -служба штаба операции Объединенных сил.

Группировки «Л-ДНР» также не зафиксировали обстрелов.

В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 4 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков также не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.

26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.

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