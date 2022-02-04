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Никто не навязывает нам выполнение «Минска» в трактовке РФ – Кулеба

04 февраля 2022, 08:52

Никто не навязывает нам выполнение «Минска» в трактовке РФ – Кулеба

Украине никто не навязывает выполнение Минских соглашений на условиях РФ. Об этом в эфире передачи «Право на власть» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он сказал, что со стороны международных партнеров на Украину не оказывается давления по поводу выполнения «Минска», хотя ранее Киев пытались к этому принудить.

«Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают и который на встречах на всех уровнях отвергается», — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что Минские соглашения — основа для урегулирования ситуации на Донбассе, но в интерпретации Москвы это противоречит интересам Украины.

По словам главы МИД, никакого давления на Украину не оказывается, назвав подобную информацию слухами.

«Но если имеется в виду, что кто-то приезжает, начинает давить на Украину, выполняйте Минские соглашения так или иначе, то этого нет. Это все слухи, ни в одном разговоре этого не было по одной простой причине. За все эти годы наши партнеры поняли: ни президент Зеленский, ни Украина не будут терпеть давления и принуждения что-либо выполнять», — подытожил Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что особого статуса Донбасса с так называемым «правом вето» и влиянием на общую политику Украины, как этого хочет Россия, не будет. Об этом было заявлено в интервью изданию Rzeczpospolita.

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Россия-Украина особый статус Дмитрий Кулеба Минские соглашения

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