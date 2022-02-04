На Луганщине сотруднику СБУ предлагали взятку в полмиллиона долларов

Жителю Днепропетровской области сообщено о подозрении в предложении предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.



Как выяснилось в ходе следствия, 74-летний мужчина обратился к начальнику одного из отделов ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях с предложением о взятке в размере 500 000 долларов США за беспрепятственный демонтаж части железнодорожного пути, который расположен на территории нынешней Меловской объединенной территориальной громады.



Денежные средства подозреваемый обещал передать должностному лицу после демонтажа и продажи путей.



В свою очередь работник СБУ от взятки отказался и сообщил об этом факте в правоохранительные органы.



В настоящее время Марковский районный суд Луганской области избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

За содеянное мужчине грозит тюремный срок до 8 лет с конфискацией имущества или без нее.