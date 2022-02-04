В США пояснили, почему Украина еще не может вступить в НАТО

Украине для вступления в НАТО необходимо провести реформы в оборонном секторе и силах спецопераций, а также решить вопрос с оккупированными РФ территориями на востоке страны. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в передаче «Право на владу».



Он признала, что вступление в ЕС, НАТО либо иным западным организациям является нелегким процессом. Но Украине удалось преодолеть длинный путь к вступлению в блок. Сейчас страна сотрудничает с НАТО, согласно своей Нацпрограмме.



«Кроме того, есть некоторые реформы, которые еще предстоят. Они касаются не только оборонного сектора, а также Сил специальных операций и других секторов. Поэтому Украина на этом пути, но еще не в конечной точке», — отметила дипломат.

Она сказала, что украинцы «могут быть расстроены из-за того, что нужно работать так тяжело и так долго», подчеркнув, что «цель западной интеграции этого стоит».



По словам Квин, Альянс не выдвигает требование к потенциальным членам, чтобы буквально «каждую проблему, которая есть у страны, нужно решить». Речь идет о незыблемости границ, перед вступлением в блок «такие вещи должны быть решены».



«Мы надеемся, что разумное решение по Донбассу будет найдено, и что кризис по Донбассу и российская агрессия решены. Чтобы Украина могла присоединиться к НАТО без того, чтобы иметь своего рода продолжающийся конфликт», — подытожила Квин.

У России нет права применения вето на решение Украины вступить в НАТО. Всякий вопрос о членстве относится непосредственно к конкретной стране и самому Североатлантическому альянсу. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.