«ДНР»: почти 1300 заболевших COVID-19, десять умерших

В отдельных районах Донецкой области за сутки, 3 февраля, выявили 1 281 случай коронавируса. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».

За указанный период от осложнений умерли 10 человек, выписаны после выздоровления 112 пациентов.

За все время пандемии «ДНР» признает 129 776 заболевших COVID-19. Из них 110 420 человек выздоровели, летальных случаев — 9 573. Продолжают болеть 9 783 пациента.

Кроме того, за сутки выявлен 92 случая пневмоний, из них госпитализировано 56 человек. Всего на лечении находится 762 пациента с пневмониями, в том числе 339 на кислородной поддержке (+10 за сутки).

У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.