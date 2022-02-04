На Луганщине за сутки выявили 805 новых случаев COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 805 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще трое больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



При этом за сутки выздоровели 217 человек, умерли от осложнений заболевания 3 человека —70-летний мужчина из Лисичанска, 70-летний мужчина из Северодонецка и 87-летняя женщины из Попаснянского района.

За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 68 204 жителей области. Из них выздоровели — 58 436 человек, умерли — 2 287 пациентов.



В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 973 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 63,7 (при пороговом уровне — 60).

По данным Минздрава, за среду, 3 февраля, в Украине выявили 43 778 случаев заражения коронавирусом, что на 4 158 случаев больше, чем днем ранее.