В Кремле прокомментировали возможность переговоров Зеленского и Путина в Турции

В Кремле не отвергают возможность встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина по инициативе Анкары. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА-Новости".



По его словам, Путин готов ради дела встречаться с кем угодно, важно, что будет в итоге переговоров.



«Мы хотели бы, чтобы эта встреча состоялась несколько лет назад, и мы считаем, что она должна была состояться давно и что они должны проходить регулярно. Но для того, чтобы это происходило, необходимо, чтобы что-то выполнялось из предыдущих договоренностей. Мы удовлетворены, что идет процесс консультации на односторонней основе, удовлетворены, что состоялся долгожданный очередной раунд работы наших политсоветников, но давайте все-таки трезво смотреть на ситуацию», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле в данный момент нет понимания, что именно надо обсуждать на встрече глав двух государств в Турции.

«Что касается инициативы по организации на турецкой земле встречи Путина и Зеленского, здесь пока понимания нет, поэтому и прикладного разговора на этот счет тоже нет», — сказал представитель Кремля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности своей страны предоставить площадку для переговоров президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Эрдоган в заявлении по итогам встречи с президентом Зеленским в Киеве отметил, что поддерживает позицию президента Украины относительно необходимости диалога для достижения мира.