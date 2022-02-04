Столтенберга назначили главой Центробанка Норвегии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен главой Центрального банка Норвегии. Об этом говорится в сообщении правительства королевства.



«Назначить генерального секретаря Йенса Столтенберга на пост главы Центробанка сроком на шесть лет. Он вступит в должность с даты, установленной министерством финансов», — указано в сообщении.

«Я был озабочен поиском лучшего управляющего центральным банком Норвегии, и я уверен, что таковым является Йенс Столтенберг», — приводятся в сообщении слова главы минфина Трюгве Слагсволда Ведума. Он отметил, что занять высокий пост Столтенбергу помогли сочетание финансового образования, понимания общества и управленческого опыта, которым обладают немногие в Норвегии.



Полномочия Столтенберга на посту генсека Альянса заканчиваются 30 сентября 2022 года. Таким образом, назначение произойдет после того, как он уйдет с поста руководителя Альянса.

Нынешний глава ЦБ Норвегии Эйстейн Олсен покинет свой пост 1 марта. Потом временным руководителем ЦБ — вплоть до прихода на должность Столтенберга, что должно произойти не позднее 31 декабря 2022 года — станет Ида Вольден Бахе, ныне являющаяся заместителем Олсена.

Столтенберг дважды занимал пост премьер-министра Норвегии, а НАТО возглавил в 2014 году.