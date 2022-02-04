Зеленский согласился встретиться с Путиным при посредничестве Анкары — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил положительный ответ от украинского лидера Владимира Зеленского на предложение организовать двусторонние переговоры между президентами Украины и РФ. Об этом сообщает «Агентство Анадолу».



Ранее Эрдоган заявил о готовности своей страны предоставить площадку для переговоров президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.



«Зеленский сказал мне: Как только, вы позвоните, я уже на следующий день или через день приеду туда куда вы скажите», — рассказал турецкий лидер.



По словам президента Турции, в случае, если после встречи с Владимиром Путиным, российская сторона одобрит идею турецкого посредничества, Анкара будет готова внести посильный вклад в процесс диалога между Москвой и Киевом.



«Я придаю особую значимость встрече с президентом России. Предстоит согласовать дату визита российского лидера после Олимпиады в Пекине. Надеюсь, что встреча Зеленского и Путина состоится и станет шансом для всего региона. Анкара готова также предоставить площадку для технических обсуждений шагов по снижению эскалации в регионе», — отметил президент Турции.

В Кремле не отвергают возможность встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина по инициативе Анкары.