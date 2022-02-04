Президент Финляндии считает, что Минские соглашения необходимо пересмотреть

Минские соглашения нуждаются в пересмотре, чтобы найти решение для кризиса между Украиной и Россией. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистьо, сообщает Reuters.



По его словам, президент РФ Владимир Путин упомянул Минские соглашения в недавней беседе с ним.



«Возможным решением в текущей ситуации может быть выполнение Минских соглашений или достижение значительного прогресса в их реализации», — сказал финский президент.



Что касается списка требований РФ в контексте «Минска», он сказал, что сохранение контроля над вооружениями и предотвращение возможных военных рисков являются одними из важнейших моментов, которые могут привести к выходу из нынешнего тупика в переговорах по урегулированию кризиса на Донбассе.



По словам Ниинистьо, одной из сложнейших тем для урегулирования ситуации будет требование РФ о предоставлении временно оккупированным территориям Донбасса особого статуса и права вето на внешние отношения Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что особого статуса Донбасса с так называемым «правом вето» и влиянием на общую политику Украины, как этого хочет Россия, не будет.



Также он заявил, что Украине никто из партенров не навязывает выполнение Минских соглашений на условиях РФ.