Никифоров о переговорах Зеленского и Путина: Украина готова к любым форматам

Украинская сторона готова к любому формату переговоров с Россией, который принесет результат. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии «Укринформу».



«Наша позиция остается неизменной: Украина согласна на любой формат переговоров, который принесет хорошие новости по урегулированию конфликта на востоке», — подчеркнул он.



В то же время на вопрос, обсуждался ли на переговорах президентов Украины и Турции 3 февраля в Киеве вопрос возможной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина, спикер главы государства отметил, что не может сказать больше, кроме того, о чем лидеры сообщили в заявлениях по результатам переговоров, поскольку большинство времени разговор президентов длился тет-а-тет.



Никифоров напомнил, что уже несколько раз появлялась информация о приглашении от Турции стать посредником на таких встречах между Украиной и Россией. Однако Россия пока не давала утвердительных ответов на подобные предложения.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил положительный ответ от украинского лидера Владимира Зеленского на предложение организовать двусторонние переговоры между президентами Украины и РФ.



В Кремле не отвергают возможность встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина по инициативе Анкары.