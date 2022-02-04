На Луганщине депутата подозревают в организации «референдума» 2014 года

Одному из депутатов Золотовского городского совета Попаснянского района Луганской области сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.



Как выяснили следователи, в мае 2014 года женщина принимала активное участие в организации и проведении «референдума» по признанию государственной самостоятельности «ЛНР». Подозреваемая выполняла функции «секретаря избирательной комиссии», осуществляла учет лиц, выдавала «бюллетени», следила за процессом и порядком голосования.



Результаты незаконного «волеизъявления» передали в «ЦИК» для провозглашения «ЛНР».



За противоправные действия подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества или без нее, отмечается в сообщении.