В «армейских» корпусах «Л-ДНР» не хватает людей — правозащитник

Представители Южного военного округа (Ростовская область РФ) провели военный аудит в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.



По информации института и «Восточной правозащитной группы», во время аудита в ноябре-декабре 2021 года выявлен недостаток человеческих ресурсов в «армейских» корпусах незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» на уровне 33-39%.



В январе 2022 года РФ предприняла попытки мобилизовать «добровольцев» и казаков из РФ для участия в боевых действиях в ОРДЛО. Однако «добровольцев» собрать не удалось, отметил Лисянский.

По его словам, сейчас одна из главных задач, которую из Кремля ставят НВФ «Л-ДНР» — мобилизация и сокращение недостатка человеческих ресурсов.



«На прошлой неделе в Донецке состоялось общее совещание „силовиков“ с одним из кураторов из Кремля», — сообщил Лисянский.



Он уточнил, что НВФ поставлена задача подготовить места для расквартирования дополнительных сил.



Мужчины под предлогом выезда на работу вахтовым методом в Россию массово покидают ОРДЛО. На временно неподконтрольном украинским властям участке украинско-российской границы собираются большие очереди, отметил правозащитник.