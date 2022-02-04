Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Польша готовит еще один пакет военной помощи Украине – Дещица

04 февраля 2022, 16:40

Польша готовит еще один пакет военной помощи Украине – Дещица

Польша готовит второй пакет военно-технической помощи Украины. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает «Укринформ».

По его словам, в настоящее время обсуждается вопрос предоставления Польшей Украине «следующей партии военно-технической помощи, оборонного вооружения».

Он уточнил, что по первой партии военной помощи Киеву решение уже принято, теперь готовится следующее.

«Возможно, это будет другое вооружение, чем то, что будет передаваться в первой партии», — полагает дипломат.

Он подчеркнул, что принятие польским парламентом резолюций в поддержку Украины является доказательством единства польского политикума в этом вопросе.

«Очень важно, что раньше Сейм, а сегодня Сенат почти единогласно приняли постановления о поддержке Украины. Среди политических партий Польши господствует единство в вопросе поддержки Киева», — отметил Дещица.

Правительство Польши 2 февраля одобрило решение о предоставлении Украине помощи оружием в виде противоракетных комплексов и боеприпасов.

1 января 2022 года Польша приняла председательство в ОБСЕ. Министр иностранных дел Польши и новый действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что сосредоточит свои усилия на мирном урегулировании конфликтов в регионе.

Еще по теме

Прочее
Вооружение украина-польша Андрей Дещица

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:02
В «армейских» корпусах «Л-ДНР» не хватает людей — правозащитник
12:38
«ДНР» третий год удерживает ветерана АТО в камере-одиночке без доступа к лекарствам — Денисова
10:43
YouTube заблокировал каналы «ДНР» и «ЛНР»
10:21
«ДНР»: почти 1300 заболевших COVID-19, десять умерших
10:03
На Донбассе НВФ разместили в запрещенных местах 76 танков – ОБСЕ
09:47
«ЛНР» сообщила об авариях, из-за которых почти 700 человек остались без света
09:33
«ЛНР»: Почти 300 заболевших ковидом, четверо умерли
21:37
РФ усиливает войска, Киев получил боеприпасы от США. Главное
17:59
Переживший в плену пытки врач нуждается в срочном лечении – Денисова
11:29
«ЛНР» сообщила об эвакуации людей из горящего дома
10:45
«ДНР» сообщила о 1 141 новом случае COVID-19
10:19
«ЛНР»: более 200 новых случаев COVID-19
09:39
Массовые «минирования»: «ДНР» вторые сутки ищет взрывчатку на объектах в Донецке
09:36
В «ДНР» загорелась шахта, горняков эвакуировали
09:23
СММ ОБСЕ подтвердила ранение мужчины при обстреле на окраине Донецка
все новости
17:37
На Донбассе вторые сутки тихо
17:22
ОБСЕ подтвердила информацию о 91 жертве среди мирных жителей Донбасса за год
16:42
YouTube заблокировал подсанкционные каналы из орбиты Медведчука
16:40
Польша готовит еще один пакет военной помощи Украине – Дещица
16:02
В «армейских» корпусах «Л-ДНР» не хватает людей — правозащитник
15:35
На Луганщине депутата подозревают в организации «референдума» 2014 года
15:02
Заболевший ковидом Ермак продолжает готовиться к нормандской встрече
14:45
Никифоров о переговорах Зеленского и Путина: Украина готова к любым форматам
14:34
Президент Финляндии считает, что Минские соглашения необходимо пересмотреть
14:05
На Луганщине будут судить боевиков, которые похищали людей в 2014 году
13:33
Зеленский согласился встретиться с Путиным при посредничестве Анкары — Эрдоган
13:03
Столтенберга назначили главой Центробанка Норвегии
12:44
В Кремле прокомментировали возможность переговоров Зеленского и Путина в Турции
12:38
«ДНР» третий год удерживает ветерана АТО в камере-одиночке без доступа к лекарствам — Денисова
12:10
Венгрия заблокировала вступление Украины в киберцентр НАТО
все новости
ВИДЕО
США вывозят дипломатов из Киева, что думают о возможной войне в Донецке. Дайджест НД ►
30 января, 22:00
Признание «ЛДНР» или выполнение Минска. Чего добивается Путин? Донбасс сегодня ►
29 января, 21:50
ВСУ провели первые учебные пуски противотанковых комплексов NLAW. Они уже есть на Донбассе
29 января, 13:51

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция