Польша готовит еще один пакет военной помощи Украине – Дещица

Польша готовит второй пакет военно-технической помощи Украины. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает «Укринформ».



По его словам, в настоящее время обсуждается вопрос предоставления Польшей Украине «следующей партии военно-технической помощи, оборонного вооружения».



Он уточнил, что по первой партии военной помощи Киеву решение уже принято, теперь готовится следующее.



«Возможно, это будет другое вооружение, чем то, что будет передаваться в первой партии», — полагает дипломат.



Он подчеркнул, что принятие польским парламентом резолюций в поддержку Украины является доказательством единства польского политикума в этом вопросе.



«Очень важно, что раньше Сейм, а сегодня Сенат почти единогласно приняли постановления о поддержке Украины. Среди политических партий Польши господствует единство в вопросе поддержки Киева», — отметил Дещица.

Правительство Польши 2 февраля одобрило решение о предоставлении Украине помощи оружием в виде противоракетных комплексов и боеприпасов.



1 января 2022 года Польша приняла председательство в ОБСЕ. Министр иностранных дел Польши и новый действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что сосредоточит свои усилия на мирном урегулировании конфликтов в регионе.