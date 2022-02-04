ОБСЕ подтвердила информацию о 91 жертве среди мирных жителей Донбасса за год

В 2021 году среди гражданского населения на Донбассе от обстрелов и мин пострадал 91 человек. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 4 февраля.



В частности, в период с 10 по 23 января Миссия подтвердила 2 жертвы среди мирных жителей Донецкой области: 34-летний мужчина получил огнестрельное ранение ноги в микрорайоне Трудовские Петровского района неподконтрольного правительству Донецка, а 52-летний мужчина — множественные осколочные ранения в результате обстрела в неподконтрольной правительству Александровке.



Кроме того, СММ также подтвердила информацию о о ранении 18-летнего мужчины в результате детонации взрывоопасного предмета в неподконтрольных правительству Ровеньках Луганской области.



«В общей сложности Миссия подтвердила информацию о 91 жертве среди гражданского населения в 2021 году, в том числе 16 погибших и 75 раненных (60 мужчин, 18 женщин, 8 мальчиков и 5 девочек)», — говорится в отчете.



В СММ уточнили, что 36 человек пострадали вследствие обстрелов из тяжелого вооружения, 12 человек — в результате огня из стрелкового оружия, а 43 человека — из-за срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

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