YouTube заблокировал подсанкционные каналы из орбиты Медведчука

YouTube заблокировал каналы с орбиты нардепа «ОПЗЖ» Виктора Медведчука «Первый независимый» и UkrLive, которые находятся под санкциями СНБО. Видеохостинг объяснил блокировку «нарушением правил сообщества YouTube», пишет «Детектор медиа».



Вещатели назвали блокировку «цензурой» и сообщили, что изменили адрес вещания в YouTube.



«Фактически, с одной стороны, украинские власти в 2021 году незаконно закрыли пять телевизионных каналов, которые ее критиковали. С другой стороны, американская корпорация YouTube пытается лишить украинских зрителей возможности знать правду. Мы считаем эти действия цензурой», — говорится в заявлении вещателей.



«Первый независимый» и UkrLive принадлежат соратнику нардепа от ОПЗЖ Виктору Медведчука Нестору Шуфричу.



28 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против компаний-владельцев «Первого независимого» и UkrLive. Санкции сроком на пять лет введены против ООО «Медиахолдинг Новости», созданного сотрудниками закрытых каналов Медведчука, ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство». Компании связаны с нардепами Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.



На каналах назвали санкции давлением и «попыткой подавить любое альтернативное мнение».