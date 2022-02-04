На Донбассе вторые сутки тихо

С полуночи боевики не нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.



«С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации», — сказано в сообщении.

За минувшие сутки, 3 февраля, нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований не было зафиксировано.