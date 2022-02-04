За пытки пленных: Сообщено о подозрении куму главного тюремщика «Изоляции»

Боевику «МГБ» группировки «ДНР» сообщено о подозрении в пытках и жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением, что является нарушением законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что преступные действия мужчина совершал на территории тюрьмы «ДНР» «Изоляция».



«Руководил "заведением" его кум по кличке "Палыч". Контрразведчики СБ Украины задержали его в Киеве в ноябре прошлого года», — отмечается в сообщении.



Боевику заочно сообщили о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).



Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.



В ближайшее время планируется объявить подозреваемого в розыск. Продолжается досудебное следствие.