«Прокурорку» «ЛНР» из Алчевска приговорили к 8,5 годам тюрьмы

Вступил в силу приговор суда в отношении бывшей сотрудницы органов прокуратуры Украины, которая перешела на сторону группировки «ЛНР» и возглавила подразделение так называемой «генеральной прокуратуры ЛНР» в Алчевске. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным следствия, женщина занимает руководящий пост в «прокуратуре» с 2015 года.



«Следователи СБУ собрали безоговорочные доказательства того, что, будучи в должности "прокурора" города, она обеспечивала исполнение и соблюдение незаконно изданных оккупантами "законов". В частности, по указаниям главарей террористической "ЛНР" осуществляла контроль за перерегистрацией захваченных украинских предприятий в органах оккупационной администрации и взысканием с них налогов в "бюджет ЛНР"; оказывала давление на предпринимательские структуры, санкционировала незаконные задержания и аресты граждан Украины», — говорится в сообщении.



В 2017 году, на основании собранных СБУ доказательств женщина была объявлена в общегосударственный розыск. Ей заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие созданию или деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



«Лисичанский городской суд, рассмотрев обвинительные материалы по заочной процедуре, принял окончательное процессуальное решение по вине правонарушительницы и приговорил ее к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Срок наказания исчисляется со дня задержания осужденной», — сообщили в СБУ.



Приговор суда вступил в законную силу.