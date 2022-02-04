В Украину приедет новый канцлер Германии, будут говорить о Нормандском формате

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Украину с первым официальным визитом 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.



В этот день запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским.



«ФРГ является одним из ключевых партнеров и союзников Украины и играет важную посредническую роль в рамках Нормандского формата. Визит Федерального канцлера Германии в наше государство демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов безопасности для всей Европы», — говорится в сообщении.