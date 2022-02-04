СБУ раскрыла «фабрику» российских фейков на Житомирщине

В Житомирской области СБУ нейтрализовала кибергруппу, которая массово «производила» фейковые аккаунты по заказу из России, сообщает пресс-служба ведомства.



Правоохранителями установлено, что два жителя Житомирщины наладили серийную регистрацию фальшивых аккаунтов в соцсетях. Для этого они использовали специальное ПО производства РФ.



Хакерская программа позволяла создавать виртуальные аккаунты без использования сервисов мобильной связи.



«Готовые» аккаунты они реализовывали своим российским заказчикам через специализированные интернет-платформы. Деньги за это получали на свои электронные кошельки небанковских платежных систем, запрещенных в Украине.



«На фейковых аккаунтах представители РФ "разгоняли" дезинформацию и провокационные материалы. Деструктивный контент был направлен на расшатывание внутриполитической обстановки в разных регионах Украины», — говорится в сообщении.



Во время обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили: компьютерную технику со специальным программным обеспечением для массовой автоматизации создания аккаунтов, средства связи и другие доказательства.



Сообщается, что следователями СБУ начато уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.