Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Стартовали Олимпийские игры в Пекине, пять стран бойкотируют соревнования

04 февраля 2022, 21:42

Стартовали Олимпийские игры в Пекине, пять стран бойкотируют соревнования

Сегодня, 4 февраля, в Пекине официально стартовали зимние Олимпийские игры-2022. Однако пять стран объявили бойкот соревнованиям, передает «Дом».

США, Великобритания, Канада, Германия, Австралия не будут принимать участие в Играх-2022 из-за нарушений прав человека в Китае.

На церемонии открытия Олимпийских игр президент Китая Си Цзиньпин принял около 20 мировых лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина.

Польша и Люксембург — единственные страны ЕС, топ-представители которых подтвердили участие в церемонии открытия Олимпиады.

28 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президента Украины Владимира Зеленского готовы принять в России для обсуждения «нормализации двусторонних отношений», однако это не касается вопросов Донбасса. Зеленский назвал это предложение цинизмом.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает встречи лидеров Украины и РФ на зимней Олимпиаде в Пекине.

В календаре Владимира Зеленского пока нет визита в Китай на зимние Олимпийские игры, сообщили в Офисе президента Украины.

Читайте также:

Президент Китая мог попросить Путина не вторгаться в Украину — Bloomberg 

Еще по теме

Места
Китай
Прочее
Олимпиада

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:06
«ДНР» сообщила, что в почти 500 «заминированных» школах и вузах взрывчатки не нашли
16:02
В «армейских» корпусах «Л-ДНР» не хватает людей — правозащитник
12:38
«ДНР» третий год удерживает ветерана АТО в камере-одиночке без доступа к лекарствам — Денисова
10:43
YouTube заблокировал каналы «ДНР» и «ЛНР»
10:21
«ДНР»: почти 1300 заболевших COVID-19, десять умерших
10:03
На Донбассе НВФ разместили в запрещенных местах 76 танков – ОБСЕ
09:47
«ЛНР» сообщила об авариях, из-за которых почти 700 человек остались без света
09:33
«ЛНР»: Почти 300 заболевших ковидом, четверо умерли
21:37
РФ усиливает войска, Киев получил боеприпасы от США. Главное
17:59
Переживший в плену пытки врач нуждается в срочном лечении – Денисова
11:29
«ЛНР» сообщила об эвакуации людей из горящего дома
10:45
«ДНР» сообщила о 1 141 новом случае COVID-19
10:19
«ЛНР»: более 200 новых случаев COVID-19
09:39
Массовые «минирования»: «ДНР» вторые сутки ищет взрывчатку на объектах в Донецке
09:36
В «ДНР» загорелась шахта, горняков эвакуировали
все новости
22:32
Минздрав планирует привить от COVID-19 до конца года 70% взрослых украинцев
21:42
Стартовали Олимпийские игры в Пекине, пять стран бойкотируют соревнования
21:16
СБУ раскрыла «фабрику» российских фейков на Житомирщине
20:32
В Украину приедет новый канцлер Германии, будут говорить о Нормандском формате
20:06
«ДНР» сообщила, что в почти 500 «заминированных» школах и вузах взрывчатки не нашли
19:35
«Прокурорку» «ЛНР» из Алчевска приговорили к 8,5 годам тюрьмы
18:57
Украина ожидает приговора суда по делу МН17 до конца года — Венедиктова
18:49
За пытки пленных: Сообщено о подозрении куму главного тюремщика «Изоляции»
17:37
На Донбассе вторые сутки тихо
17:22
ОБСЕ подтвердила информацию о 91 жертве среди мирных жителей Донбасса за год
16:42
YouTube заблокировал подсанкционные каналы из орбиты Медведчука
16:40
Польша готовит еще один пакет военной помощи Украине – Дещица
16:02
В «армейских» корпусах «Л-ДНР» не хватает людей — правозащитник
15:35
На Луганщине депутата подозревают в организации «референдума» 2014 года
15:02
Заболевший ковидом Ермак продолжает готовиться к нормандской встрече
все новости
ВИДЕО
США вывозят дипломатов из Киева, что думают о возможной войне в Донецке. Дайджест НД ►
30 января, 22:00
Признание «ЛДНР» или выполнение Минска. Чего добивается Путин? Донбасс сегодня ►
29 января, 21:50
ВСУ провели первые учебные пуски противотанковых комплексов NLAW. Они уже есть на Донбассе
29 января, 13:51

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция