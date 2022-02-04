Стартовали Олимпийские игры в Пекине, пять стран бойкотируют соревнования

Сегодня, 4 февраля, в Пекине официально стартовали зимние Олимпийские игры-2022. Однако пять стран объявили бойкот соревнованиям, передает «Дом».



США, Великобритания, Канада, Германия, Австралия не будут принимать участие в Играх-2022 из-за нарушений прав человека в Китае.



На церемонии открытия Олимпийских игр президент Китая Си Цзиньпин принял около 20 мировых лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина.



Польша и Люксембург — единственные страны ЕС, топ-представители которых подтвердили участие в церемонии открытия Олимпиады.

28 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президента Украины Владимира Зеленского готовы принять в России для обсуждения «нормализации двусторонних отношений», однако это не касается вопросов Донбасса. Зеленский назвал это предложение цинизмом.



Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает встречи лидеров Украины и РФ на зимней Олимпиаде в Пекине.



В календаре Владимира Зеленского пока нет визита в Китай на зимние Олимпийские игры, сообщили в Офисе президента Украины.