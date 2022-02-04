Минздрав планирует привить от COVID-19 до конца года 70% взрослых украинцев

До конца 2022 года от коронавируса должны быть привиты не менее 70% взрослых украинцев и не менее 80% лиц старше 60 лет. Об этом говорится в обновленном Национальном плане вакцинации от COVID-19, утвержденном распоряжением Кабинета министров №123 от 2 февраля.



Согласно документу, областные госадминистрации и Киевская городская госадминистрация должны обеспечить охват вакцинацией несовершеннолетних лиц в возрасте от 12 до 18 лет, а также обеспечить функционирование центров вакцинации, постоянных и временных пунктов прививок на базе учреждений здравоохранения, в том числе с использованием выездных вакцинальных сессий в организованных коллективах и по месту жительства.



В плане указано, что минимальная потребность в вакцинации в январе составляла 2 млн прививок, в феврале–июле составит 6 млн вакцинаций в месяц, в августе–декабре — 2,5 млн.



Предусматривается использование вакцин Pfizer, CoronaVac, Moderna. Всего минимальная потребность в вакцинах на 2022 год составит 78 млн 957,565 тыс. доз, планируется, что в страну поступит 80 млн 676,369 тыс. доз вакцин против COVID-19.