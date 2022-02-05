В Украине за сутки выявили 42,5 тысячи новых случаев COVID-19

За пятницу, 4 февраля, в Украине выявили 42 533 случая заражения коронавирусом, что на 1 245 случаев меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 9 628 пациентов, умерли 185 человек. Вчера госпитализировали 3 918 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 4 256 208 человек. Из них выздоровели 3 669 979 пациентов, а умерли 101 168 человек.



Вчера вакцинировались 76 350 человек.



С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 442 559 человек, из них получили первую дозу — 15 442 557 человек, получили две дозы — 14 758 350 человек. Получили дополнительную дозу — 20 040 человек, бустерную дозу — 444 730 человек. В общей сложности проведено 30 665 677 прививок.