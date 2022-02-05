«ЛНР» сообщила о 300 новых случаях ковида

За минувшие сутки, 4 февраля, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 300 новых случая заражения коронавирусом. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».



При этом выздоровели 35 пациентов, а трое умерли от осложнений.



С начала пандемии «ЛНР» признает 23 848 случаев заболевания COVID-19. Из них 19 015 человек выздоровели, а 3 189 человек умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.