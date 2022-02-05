«ДНР» заявила о 939 новых случаях коронавируса за сутки

В отдельных районах Донецкой области за сутки 4 февраля выявили 939 случаев коронавируса. Об этом сообщает «Минздрав» группировки «ДНР».



Кроме того, от осложнений умер 1 человек, выписаны после выздоровления 104 пациента.



За все время пандемии «ДНР» признает 130 715 заболевших COVID-19. Из них 110 524 человека выздоровели, летальных случаев — 9 574. Продолжают болеть 10 617 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 98 случаев пневмоний, из них госпитализировано 65 человек. Всего на лечении находится 812 пациентов с пневмониями, в том числе 353 на кислородной поддержке (+12 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.