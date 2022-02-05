Боевики ранили украинского военного на Донетчине

Один украинский военный получил ранения при обстреле боевиков сегодня, 5 февраля. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Как отмечается в сводке по состоянию на 11 часов, незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня.



Боевики открывали огонь из стрелкового оружия в сторону поселка Пищевик на Донетчине.



«В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — сообщили в штабе.