На Донетчине коронавирусом заразились еще более 1800 человек

В Донецкой области за пятницу, 4 февраля, в области выявлено еще 1 869 больных COVID-19. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений вследствие заболевания умерли еще 11 пациентов, а выздоровели 59.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 189 266 человек. Из них 166 994 пациента выздоровели, 5 356 — умерли.

За сутки 4 февраля в Украине выявили 42 533 случая заражения коронавирусом. При этом выздоровели 9 628 пациентов, умерли 185 человек, госпитализировали 3 918 заболевших.