На Луганщине выявили 716 новых случаев коронавируса

В Луганской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 716 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще пятеро больных, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 68 920 жителей региона. Из них выздоровели — 58 566 пациентов, 2 292 человека умерли.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 1036 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 64,3 (при пороговом уровне — 60).

За сутки 4 февраля в Украине выявили 42 533 случая заражения коронавирусом. При этом выздоровели 9 628 пациентов, умерли 185 человек, госпитализировали 3 918 заболевших.