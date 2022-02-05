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На КПВВ «Новотроицкое» женщина дважды предлагала взятку, чтобы провезти валюту

05 февраля 2022, 13:46

На КПВВ «Новотроицкое» женщина дважды предлагала взятку, чтобы провезти валюту

В контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» на Донетчине женщина пыталась дважды дать взятку пограничникам, чтобы провезти валюту свыше разрешенной суммы.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, 4 февраля женщина пыталась скрыто перевезти в личных вещах через линию соприкосновения на временно оккупированную территорию 11 тысяч долларов.

«Чтобы пограничный наряд "не заметил" правонарушения, гражданка предложила военной денежное вознаграждение в размере 2 тысяч долларов США. Пограничница отказалась от взятки. В то время как на женщину оформляли карточку-отказ, она попыталась подкупить уже другого пограничника. Чтобы военнослужащий прекратил оформление документов, женщина предложила 1 тысячу долларов США», — рассказали в ГПСУ.

Пограничники передали женщину с деньгами представителям Национальной полиции, а также направили уведомления об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 УК Украины.

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