Украина временно отключится от энергосистемы Беларуси и России

Украина планирует в конце февраля отключиться от энергосистемы Беларуси и России в тестовом режиме. Трехдневное отключение необходимо для тестирования работы системы в изолированном режиме и интеграции в 2023 году с европейской сетью, передает «РБК-Украина».



В компании «Укрэнерго» сообщили, что в случае, если обратно подключиться к сети не получится, у Украины есть достаточный запас прочности для длительной работы в автономном режиме.



По данным Минэнерго Беларуси, отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года, и украинская сторона согласовала свои действия с белорусской стороной.



В российском «Системном операторе Единой энергетической системы» эту информацию подтвердили, отметив, что Москва сотрудничает с Киевом по этому вопросу.



Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что синхронизация с европейской энергосистемой ENTSO-E планируется в 2023 году. По его словам, этой зимой энергосистема Украины должна пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме и до конца 2022 года войти в параллельную работу с европейской энергосистемой.

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