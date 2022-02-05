Переселенцы рассказали, с какими проблемами при поступлении в вузы сталкивались чаще всего

Большинство абитуриентов-переселенцев в 2021 году поступали в вузы в городе, где живут и зарегистрированы как внутренне перемещенные лица. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного общественной организацией «Донбасс SOS».



В рамках исследования правозащитники опросили абитуриентов украинских вузов из числа переселенцев и жителей временно оккупированных территорий, а также работников вузов, участвовавших во вступительной кампании. Опрос абитуриентов в 2021 году проводился среди 100 человек, из них 55 — студенты из числа ВПЛ, 45 — студенты, поступившие по упрощенной процедуре через образовательные центры «Донбасс-Украина».



Среди поступающих из числа ВПЛ 51% от числа опрошенных отметили, что проблем с поступлением, получением информации, отношением к студентам не было. 49% поступающих из числа ВПЛ указывали на проблемы при поступлении.



«Чаще всего отмечали сложности с подтверждением места жительства до переезда и подтверждением того, что абитуриент действительно относится к категории ВПЛ. В настоящее время получение справки о регистрации места жительства на неподконтрольных территориях затруднено», — отмечают правозащитники.



Студенты-ВПЛ также рассказали, что практически не имеют льгот при поступлении. В отдельных случаях к ним не применяются общие правила, в частности, не учитывается проживание в сельской местности, обучение в сельской школе для начисления «сельского коэффициента» при поступлении. Информации о льготах для ВПЛ, по словам респондентов, недостаточно, и представители вступительных комиссий не всегда владеют нужными сведениями.



«Также при опросе студентов ВПЛ была выявлена проблема невозможности подтвердить образовательные квалификации, полученные на оккупированных территориях, и невозможности возобновления обучения в вузах Украины на основе подтвержденных квалификаций. С такой и аналогичной проблемой в "Донбасс SOS" обращается большое количество людей. Остро стоит вопрос наработки механизмов подтверждения образовательных квалификаций, полученных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Аналогичная процедура уже разработана для жителей АР Крым», — пояснили в «Донбасс SOS».

Студенты-ВПЛ озвучили предложения, которые могли бы улучшить процесс поступления и адаптации в украинских вузах:

Увеличение стипендиального обеспечения для студентов-ВПЛ и разработка возможностей обязательного первоочередного предоставления места в общежитиях.

Информирование целевой аудитории о льготах для ВПЛ.

Информирование представителей приемных комиссий об особенностях студентов из числа внутренне перемещенных лиц. В частности, представители вузов должны быть ознакомлены с законодательными актами по ВПЛ, особенностям получения справок ВПЛ и т. д.

Поддержка студентов-ВПЛ при оформлении справок по новому месту жительства при поступлении в вузы.

Упрощение процедуры подтверждения принадлежности абитуриента к категории внутренне перемещенных лиц при отсутствии подтвержденного места регистрации.

Опрос проходил в ноябре-декабре 2021 года в рамках работы над проектом «Улучшение доступа к образованию для молодежи из числа пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины». Исследование проводится при поддержке Программы содействия общественной активности «Долучайся!», финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID).