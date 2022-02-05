Боевики на Донбассе сбросили боеприпасы с беспилотников и обстреляли украинских военных

С начала суток незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Павлополь, применив два беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет», — говорится в сообщении.



В сторону поселка Пески боевики открывали огонь из стрелкового оружия.



Недалеко от поселка Пищевик НВФ дважды обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



В результате обстрелов один украинский военный получил ранения. Он находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья — удовлетворительное.