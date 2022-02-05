«ДНР»: В Донецке из-за обстрела горел гаражный кооператив

Сегодня в Киевском районе Донецка в результате обстрела произошел пожар в гаражном кооперативе. Об этом сообщил «мэр» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин.



«Вследствие нарушения режима прекращения огня на территории гаражного кооператива по адресу: г. Донецк, ул. Новороссийская, 5а, были повреждены 3 легковых автомобиля», — написал Кулемзин в своем телеграм-канале.



По его словам, ликвидировано возгорание на площади 60 м².



«По предварительным данным, пострадавших нет», — добавил Кулемзин.