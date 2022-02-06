Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Более 300 заболевших COVID-19 выявили вчера на Луганщине

06 февраля 2022, 12:14

Более 300 заболевших COVID-19 выявили вчера на Луганщине

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки подтверждено 318 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Лисичанске (108), на Кременщине (44) и в Северодонецке (40).

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 69 238 случаях. Из них 58 742 человека выздоровели, 2292 умерли от осложнений.

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 1078 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 65,8 (при пороговом уровне — 60).

Читайте также:

В Украине коронавирус нашли еще у 27,8 тысячи человек

Еще по теме

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:50
Москва требует прямых переговоров с «Л-ДНР». Чем ответит Киев? Донбасс сегодня ►
17:37
«ДНР»: В Донецке из-за обстрела горел гаражный кооператив
10:28
«ДНР» заявила о 939 новых случаях коронавируса за сутки
09:21
«ЛНР» сообщила о 300 новых случаях ковида
20:06
«ДНР» сообщила, что в почти 500 «заминированных» школах и вузах взрывчатки не нашли
16:02
В «армейских» корпусах «Л-ДНР» не хватает людей — правозащитник
12:38
«ДНР» третий год удерживает ветерана АТО в камере-одиночке без доступа к лекарствам — Денисова
10:43
YouTube заблокировал каналы «ДНР» и «ЛНР»
10:21
«ДНР»: почти 1300 заболевших COVID-19, десять умерших
10:03
На Донбассе НВФ разместили в запрещенных местах 76 танков – ОБСЕ
09:47
«ЛНР» сообщила об авариях, из-за которых почти 700 человек остались без света
09:33
«ЛНР»: Почти 300 заболевших ковидом, четверо умерли
21:37
РФ усиливает войска, Киев получил боеприпасы от США. Главное
17:59
Переживший в плену пытки врач нуждается в срочном лечении – Денисова
11:29
«ЛНР» сообщила об эвакуации людей из горящего дома
все новости
12:14
Более 300 заболевших COVID-19 выявили вчера на Луганщине
11:41
РФ завершает подготовку к вторжению в Украину – WP
10:10
Потери Украины в случае вторжения РФ могут составить до 25 тысячи военных — Reuters
09:00
В Украине коронавирус нашли еще у 27,8 тысячи человек
08:44
Двое военных получили ранения в результате обстрелов на Донбассе
21:50
Москва требует прямых переговоров с «Л-ДНР». Чем ответит Киев? Донбасс сегодня ►
17:37
«ДНР»: В Донецке из-за обстрела горел гаражный кооператив
17:12
Боевики на Донбассе сбросили боеприпасы с беспилотников и обстреляли украинских военных
16:58
В ОРДО доставили 80 тонн стройматериалов от ООН
16:42
Ощадбанк: На Донетчине ежемесячно будет истекать срок действия 2-3 тысяч карт пенсионеров ВПЛ
15:56
Переселенцы рассказали, с какими проблемами при поступлении в вузы сталкивались чаще всего
15:24
70% абитуриентов из ОРДЛО столкнулись с трудностями при поступлении в украинские вузы — опрос
14:53
Украина временно отключится от энергосистемы Беларуси и России
14:25
Боевики с беспилотника атаковали Павлополь, поврежден дом и здание недействующей школы
13:46
На КПВВ «Новотроицкое» женщина дважды предлагала взятку, чтобы провезти валюту
все новости
ВИДЕО
Москва требует прямых переговоров с «Л-ДНР». Чем ответит Киев? Донбасс сегодня ►
05 февраля, 21:50
США вывозят дипломатов из Киева, что думают о возможной войне в Донецке. Дайджест НД ►
30 января, 22:00
Признание «ЛДНР» или выполнение Минска. Чего добивается Путин? Донбасс сегодня ►
29 января, 21:50

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция