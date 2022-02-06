Более 300 заболевших COVID-19 выявили вчера на Луганщине

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки подтверждено 318 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



Наибольшее количество заболевших выявлено в Лисичанске (108), на Кременщине (44) и в Северодонецке (40).



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 69 238 случаях. Из них 58 742 человека выздоровели, 2292 умерли от осложнений.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 1078 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 65,8 (при пороговом уровне — 60).