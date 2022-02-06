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Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник из-за глушения во время полета

06 февраля 2022, 13:44

Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник из-за глушения во время полета

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был утерян после глушения во время мониторинга над Донецкой областью. Об этом сообщается в отчете миссии.

Наблюдатели осуществляли запуск БПЛА из окрестностей подконтрольного властям села Черненко Волновахского района 4 февраля. О запуске беспилотника сообщалось заранее.

Пролетая над районами возле неподконтрольного Верхнешироковского (бывш. Октябрь) и около позиций боевиков «ДНР», аппарат подвергся воздействию помех сигналу GPS вследствие предположительного глушения. После этого наблюдатели утеряли контроль над пространственным положением БПЛА. Команда СММ не смогла вернуть БПЛА и впоследствии покинула этот район.

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