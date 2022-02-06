Главные новости Донбасса за неделю

Все, что нужно знать о произошедшем на этой неделе
Эскалация ситуации вокруг границ Украины
● На свежих спутниковых снимках Maxar Technologies российских войск в Беларуси, оккупированном Крыму и Западном военном округе, граничащем с Украиной, зафиксировано увеличение количества военной техники и военных палаток. Практически на всех полигонах были замечены палатки для военнослужащих и наблюдалась местная военная подготовка, включая артиллерийскую стрельбу и маневры.
● Газета The Washington Post, ссылаясь на «многочисленные источники» из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки, пишет, что Россия «стянула к границам Украины около 70% сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения».
●В Украину прибыл очередной, седьмой самолет с военной помощью от США, который доставил украинской армии 85 тонн боеприпасов для гранатометов.
● Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты больше не будут называть потенциальное вторжение России в Украину «неизбежным». По ее словам, это слово послужило непреднамеренным сигналом.
● Президент США Джо Байден одобрил развертывание 3 тысяч американских военнослужащих в Польше, Германии и Румынии. Это решение принято с целью поддержки стран-участниц НАТО в Восточной Европе на фоне сосредоточивания российских войск вдоль границы Украины.
● Украина ожидает, когда Россия начнет отвод своих войск от украинских границ, что станет важным сигналом к деэскалации. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. По словам президента, сейчас вдоль границ Украины находятся около 100 тысяч российских военных.
● Президент России Владимир Путин заявил, что не заинтересован в негативном сценарии развития событий вокруг Украины, поэтому Москва продолжит переговоры по гарантиям безопасности. При этом он отметил, что США и НАТО в своих письменных ответах России по долгосрочным юридическим гарантиям безопасности проигнорировали основные требования России.
● Евросоюз разработал план действий на тот случай, если Москва решит прекратить поставки газа в Европу.
Что еще произошло
● Россия считает, что нет смысла организовывать новую встречу лидеров Нормандского формата, так как договоренности, достигнутые на предыдущем саммите в 2019 году, не выполняются.
● Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключил возможность предоставления «особого статуса» Донбассу с так называемым правом вето и влиянием на общую политику Украины, как этого хочет Россия.
● Украинец Григорий Синченко, которого незаконно удерживает группировка «ДНР» в СИЗО Донецка, объявил голодовку. В конце 2021 года омбудсвумен Людмила Денисова сообщила, что состояние Синченко является критическим, жестокие пытки довели его до попытки самоубийства.
● В российской партии власти «Единая Россия» утверждают, что около 16 тысяч жителей отдельных районов Донецких и Луганских областей подали заявления на вступление в ряды политсилы.
● Группировка «ДНР» заявила, что 1 февраля в здании «администрации» Киевского района оккупированного Донецка было обнаружено и обезврежено взрывное устройство с поражающими элементами. На следующий день «ДНР» получила сообщения о минировании около 400 зданий на подконтрольной ей территории, среди которых 85 школ. Сообщения касались, в том числе, зданий школ и университетов под контролем «ДНР», учащиеся и персонал были эвакуированы. Как утверждают в формировании, взрывных устройств обнаружено не было.
● В оккупированном Алчевске Луганской области отстранили от должности главу городской «администрации» при группировке «ЛНР» Наталью Пяткову, рассказал источник «Новостей Донбасса». Супруг Пятковой, работавший ранее на Алчевском металлургическом комбинате, сейчас находится под подпиской о невыезде из отдельных районов Луганщины.Подписывайтесь на рассылку: