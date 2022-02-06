Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►

06 февраля 2022, 21:34

Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►

Зачем телефонные террористы минируют школы по обе стороны линии соприкосновения, кто готовит провокации на Донбассе и блокировка YouTube-каналов «ЛНР» и «ДНР». Об этом и не только — в дайджесте «Новостей Донбасса».

Еще по теме

Прочее
ДНР ЛНР
Места
Луганск Донецк

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:34
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
18:17
Главные новости Донбасса за неделю
15:22
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» в понедельник: как проехать
13:44
Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник из-за глушения во время полета
21:50
Москва требует прямых переговоров с «Л-ДНР». Чем ответит Киев? Донбасс сегодня ►
17:37
«ДНР»: В Донецке из-за обстрела горел гаражный кооператив
10:28
«ДНР» заявила о 939 новых случаях коронавируса за сутки
09:21
«ЛНР» сообщила о 300 новых случаях ковида
20:06
«ДНР» сообщила, что в почти 500 «заминированных» школах и вузах взрывчатки не нашли
16:02
В «армейских» корпусах «Л-ДНР» не хватает людей — правозащитник
12:38
«ДНР» третий год удерживает ветерана АТО в камере-одиночке без доступа к лекарствам — Денисова
10:43
YouTube заблокировал каналы «ДНР» и «ЛНР»
10:21
«ДНР»: почти 1300 заболевших COVID-19, десять умерших
10:03
На Донбассе НВФ разместили в запрещенных местах 76 танков – ОБСЕ
09:47
«ЛНР» сообщила об авариях, из-за которых почти 700 человек остались без света
все новости
21:34
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
18:17
Главные новости Донбасса за неделю
17:31
Боевики дважды нарушили режим тишины на Донбассе
15:22
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» в понедельник: как проехать
14:43
В Украину прибыла первая партия таблеток от коронавируса
13:44
Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник из-за глушения во время полета
12:14
Более 300 заболевших COVID-19 выявили вчера на Луганщине
11:41
РФ завершает подготовку к вторжению в Украину – WP
10:10
Потери Украины в случае вторжения РФ могут составить до 25 тысячи военных — Reuters
09:00
В Украине коронавирус нашли еще у 27,8 тысячи человек
08:44
Двое военных получили ранения в результате обстрелов на Донбассе
21:50
Москва требует прямых переговоров с «Л-ДНР». Чем ответит Киев? Донбасс сегодня ►
17:37
«ДНР»: В Донецке из-за обстрела горел гаражный кооператив
17:12
Боевики на Донбассе сбросили боеприпасы с беспилотников и обстреляли украинских военных
16:58
В ОРДО доставили 80 тонн стройматериалов от ООН
все новости
ВИДЕО
Минирования школ, провокации «ЛДНР» и блокировка YouTube-каналов. Дайджест НД ►
06 февраля, 21:34
Москва требует прямых переговоров с «Л-ДНР». Чем ответит Киев? Донбасс сегодня ►
05 февраля, 21:50
США вывозят дипломатов из Киева, что думают о возможной войне в Донецке. Дайджест НД ►
30 января, 22:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция