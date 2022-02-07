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Более 23 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

07 февраля 2022, 08:14

Более 23 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За воскресенье, 6 февраля, в Украине выявили 23 378 случаев заражения коронавирусом, что на 4 473 случая меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 5 024 пациента, умерли 115 человек. Вчера госпитализировали 2 699 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 4 307 437 человек. Из них выздоровели 3 681 092 пациента, а умерли 101 392 человека.

Вчера вакцинировались 18 626 человек.

С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 458 482 человек, из них получили первую дозу — 15 458 480 человек, получили две дозы — 14 780 566 человек. Получили дополнительную дозу — 20 332 человек, бустерную дозу — 459 230 человек. В общей сложности проведено 30 718 608 прививок.

В Украине началась новая вспышка COVID-19.

В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.

Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.

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