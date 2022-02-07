Более 23 тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За воскресенье, 6 февраля, в Украине выявили 23 378 случаев заражения коронавирусом, что на 4 473 случая меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 5 024 пациента, умерли 115 человек. Вчера госпитализировали 2 699 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 4 307 437 человек. Из них выздоровели 3 681 092 пациента, а умерли 101 392 человека.



Вчера вакцинировались 18 626 человек.



С начала прививочной кампании в Украине вакцинировались 15 458 482 человек, из них получили первую дозу — 15 458 480 человек, получили две дозы — 14 780 566 человек. Получили дополнительную дозу — 20 332 человек, бустерную дозу — 459 230 человек. В общей сложности проведено 30 718 608 прививок.