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Вторжение в Украину «будет стоить очень дорого», заявил Шольц

07 февраля 2022, 08:34

Вторжение в Украину «будет стоить очень дорого», заявил Шольц

Вторжение РФ в Украину «будет стоить очень дорого». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Washington Post.

Отвечая на вопрос журналиста, не беспокоят ли его комментарии, которые «изображают Германию ненадежным союзником», Шольц сказал, что «реальность важнее слухов».

По словам канцлера, Германия — крупнейший партнер НАТО в континентальной Европе и тесно сотрудничает с союзниками по НАТО и США по поводу того, как реагировать на российскую угрозу Украине.

«Наш строгий ответ свидетельствует, что, если РФ вмешается, то это будет стоить очень дорого. Мы очень усердно работаем, чтобы найти выход из этой ситуации», — подчеркнул Шольц.

Олаф Шольц прибудет в Украину с первым официальным визитом 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

В этот день запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Россия могла бы в значительной мере уменьшить напряженность в регионе, отведя свои войска и технику от украинских границ. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине.

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Германия Канцлер Украина-Россия Олаф Шольц

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