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«Общероссийское офицерское собрание» призвало Путина не провоцировать войну с Украиной и уйти в отставку

07 февраля 2022, 09:02

«Общероссийское офицерское собрание» призвало Путина не провоцировать войну с Украиной и уйти в отставку

Председатель «Общероссийского офицерского собрания», генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов написал обращение к президенту РФ Владимиру Путину и россиянам, в котором выступил против войны России с Украиной. Текст обращения опубликован на сайте организации.

По мнению Ивашова, ранее Россия и СССР вели «вынужденные (справедливые) войны», когда «другого выхода не оставалось». В настоящее время существованию страны угрожает «деградация жизненно важных сфер», в том числе демографии. Как считает автор обращения, «угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества».

Впрочем, Ивашов не отрицает наличие внешних угроз, однако они не являются критическими. По его убеждению, у Украины как независимого государства есть полное право на индивидуальную и коллективную оборону. По поводу нагнетаемой вокруг Украины ситуации глава ООС заявил, что она носит «искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил» в РФ.

«Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить „полюбить“ РФ и ее руководство бессмысленны и крайне опасны», —подчеркнул он.

Ивашов полагает, что в случае применения силы против Украины будет «поставлен под вопрос существование самой России как государства». Заодно он отметил, что это «навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами», а также приведет к большим потерям с обеих сторон и вступлению в конфликт стран-членов НАТО. К тому же РФ придется столкнуться с «тяжелейшими санкциями». Страна превратится «в изгоя мирового сообщества» и, как прогнозирует глава ООС, потеряет независимость.

По его мнению, власти России провоцируют «напряженность на грани войны», чтобы таким образом отвлечь россиян от внутренних проблем. От имени офицеров России Ивашов выразил требование, чтобы президент РФ Владимир Путин отказался «от преступной политики провоцирования войны» и ушел в отставку.

Леонид Ивашов известен просоветскими и национал-патриотическими взглядами, отмечает «Радио Свобода». В 1996–2001 годах он был начальником Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России. С 2015 года Ивашов возглавляет Академию геополитических проблем, среди целей которой «формирование облика человека будущего» и «выработка концептуальных позиций мироустройства». После отставки выступает в качестве эксперта в СМИ. Ивашов критиковал как российские власти, так и США с НАТО.

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